2024-02-14 17:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

رفع لاجئ سُجن مرتين بتهمة جرائم المخدرات، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية للحصول على مبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني بعد محاولة ترحيله إلى العراق.

ويدّعي كروان قادر حماه صالح، 42 عاماً، أنه تعرض للسجن زوراً، حيث ظل محتجزاً لمدة 635 يوماً في انتظار الترحيل بعد إطلاق سراحه من السجن، بحسب صحيفة ذا صن.

ويقول إنه تعرض لإطلاق النار والتعذيب على يد الجيش الكردي في العراق، مما تركه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة .

وعلى الرغم من سجنه في عامي 2015 و2018 بتهمة حيازة المخدرات (الحشيش) بنية توريده، فهو يريد من المحكمة العليا أن تحكم بتعويضات عن السجن الباطل والاضرار الشخصية.

قال: أنا سعيد هنا. لدي شريك وحياة، وفكرة العودة القسرية إلى العراق تخيفني بشدة.

ويضيف "لقد قضيت عقوبة السجن بسبب تعاطي الحشيش، لكن الكمية كانت 7 جرامات فقط، ولهذا السبب مكثت في السجن لمدة ثلاث سنوات. إنه أمر غير عادل على الإطلاق”.

ووصل صالح إلى بريطانيا في عام 2002 وحصل على أربع سنوات للبقاء، ثم حصل على إجازة لأجل غير مسمى للبقاء في عام 2010.

وبعد خمس سنوات، حُكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرًا ومرة أخرى لمدة عام في عام 2018.

لكنه تلقى إشعارًا بالترحيل واحتُجز في مركز احتجاز المهاجرين بعد إطلاق سراحه من السجن .

وهو يعيش الآن في كارديف مع شريكته منذ ثماني سنوات، مونيكا هريكوفا، السلوفاكية المولد، 41 عامًا.

لكن وزارة الداخلية البريطانية قالت: "ليس لدى المجرمين الأجانب الحق في التواجد في المملكة المتحدة، ولهذا السبب نقوم بترحيلهم".