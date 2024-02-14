2024-02-14 17:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شككت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأربعاء (14 فبراير 2024)، بالنيّة وراء "المخاوف من اثار انهاء الوجود الأمريكي"، معتبرة انها تهدف لابقاء القوات الامريكية في العراق.

وقال عضو اللجنة جبار الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "انهاء الوجود الأمريكي بيد الحكومة العراقية وليس للولايات المتحدة الامريكية أي حق للاعتراض على ذلك، كون الحاجة انتفت لهذا الوجود وهذه القوات تواجدت بطلب من الحكومة ويجب ان تخرج بقرار وطلب من الحكومة وهذا ما دائما تؤكده واشنطن وكذلك بغداد".

وبين الكناني ان "العراق مستقر امنيا وسياسيا وحتى اقتصاديا، وانسحاب القوات الامريكية سوف يعزز هذا الاستقرار بشكل كبير ولن يكون له أي تداعيات كما يحاول ان يروج البعض لذلك من اجل بقاء القوات الامريكية"، معتبرا ان "استقرار العراق يعتمد على اخراج تلك القوات التي أصبحت تهدد الامن بشكل كبير وخطير".

ودائما ما تؤكد القوات الامريكية انها موجودة في العراق بطلب من الحكومة العراقية لغرض محاربة تنظيم داعش، فيما أُعلن مؤخرًا عن بدء اعمال اللجنة العراقية الامريكية العليا المشتركة للانتقال الى "شراكة امنية مستدامة" بحسب تعبير الجانب الامريكي، غير ان الحكومة تصف هذه اللجنة بانها مشاورات لانهاء تواجد التحالف الدولي والقوات الامريكية في العراق.

وتسببت احاديث انهاء التواجد الامريكي وكذلك السعي البرلماني لتشريع قانون لاخراج الامريكان من العراق بكافة الاشكال الامنية والعسكرية والاستشارية، تسببت بمخاوف في الاوساط الشعبية مما اذا كان الجانب الامريكي سيواجه مساعي إخراجه من العراق بالعمل على زعزعة الامن او الاقتصاد في العراق قبالة ذلك.



