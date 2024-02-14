2024-02-14 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت منظمة برج بابل، اليوم الأربعاء، استمرار تنفيذ حملات المدافعة عن القوانين المتعلقة بالحريات، فيما حثت مجلس النواب على الاسراع في تشريع قانون الحصول على المعلومة خلال جلساته المقبلة. وذكرت المنظمة في بيان أن “تشريع قانون الحصول على المعلومة سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة”، مثمنة “دور مجلس النواب في انهاء القراءة […]

ظهرت المقالة خطوة مهمة لتعزيز مبادئ الديمقراطية.. البرلمان ينهي القراءة الأولى لقانون الحصول على المعلومة أولاً على ايرث نيوز.