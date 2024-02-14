2024-02-14 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

تنشر إيرث نيوز، اليوم الأربعاء، نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للسادس الابتدائي في مديرية تربية الكرخ الثالثة. وأدناه رابط النتائج: https://drive.google.com/drive/folders/1euzuvSM07Rl4f8j4no5Owdl-nKv81mkI?fbclid=IwAR1_al7c7TRMhTPHz4S2B7Cg8MGNyKrIISmBSJ6aLQMM0jAtZk8SYPkiDJM

ظهرت المقالة التربية تعلن نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للسادس الابتدائي في تربية الكرخ الثالثة أولاً على ايرث نيوز.