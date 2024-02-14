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التربية تعلن نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للسادس الابتدائي في تربية الكرخ الثالثة

التربية تعلن نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للسادس الابتدائي في تربية الكرخ الثالثة
التربية تعلن نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للسادس الابتدائي في تربية الكرخ الثالثة
2024-02-14 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

تنشر إيرث نيوز، اليوم الأربعاء، نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للسادس الابتدائي في مديرية تربية الكرخ الثالثة. وأدناه رابط النتائج: https://drive.google.com/drive/folders/1euzuvSM07Rl4f8j4no5Owdl-nKv81mkI?fbclid=IwAR1_al7c7TRMhTPHz4S2B7Cg8MGNyKrIISmBSJ6aLQMM0jAtZk8SYPkiDJM

ظهرت المقالة التربية تعلن نتائج الامتحان التمهيدي الخارجي للسادس الابتدائي في تربية الكرخ الثالثة أولاً على ايرث نيوز.

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