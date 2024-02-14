2024-02-14 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن أمن العراق وإيران واحد، مشدداً على حرص الحكومة العراقية في تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين. وذكر بيان لمكتبه تلقته (إيرث نيوز)، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى اليوم الأربعاء، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في مقر إقامته ببغداد”. وتابع البيان، أن “اللقاء […]

ظهرت المقالة الأعرجي: أمن العراق وإيران واحد.. حريصون على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.