2024-02-14 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

قالت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، إن بغداد ستراجع إنتاجها النفطي وستعالج أي زيادات تتجاوز التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها مع أوبك+ في الشهور الأربعة المقبلة. وأضافت في بيان “ستقوم الوزارة بمراجعة تقارير المصادر الثانوية والتحقق منها، ومعالجة الزيادات في الإنتاج إن وجدت وتعويضها خلال الأشهر الأربعة القادمة”. وأردفت “تؤكد الوزارة التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها […]

ظهرت المقالة العراق: سنراجع ونعالج أي زيادات تتجاوز التزامنا مع “أوبك+” أولاً على ايرث نيوز.