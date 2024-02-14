2024-02-14 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت بوابة EUobserver نقلا عن مسودة مشروع العقوبات بأن الاتحاد الأوروبي اقترح إدراج 193 فردا وكيانا قانونيا في الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا التي يجري تطويرها. وذكرت البوابة أن الاتحاد الأوروبي اقترح في البداية إضافة 118 فردا وكيانا قانونيا إلى الحزمة 13 من العقوبات. وتم لاحقا إضافة 43 فردا و32 كيانا قانونيا إلى القائمة. […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يقترح إدراج 193 شخصية وكيانا في الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا أولاً على ايرث نيوز.