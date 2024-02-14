2024-02-14 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأربعاء، عن القبض على متهمة اجنبية حاولت إدخال مبالغ مالية مزورة في محافظة الانبار. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارز مركز شرطة كمرك القائم التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الثانية تمكنت من إلقاء القبض على متهمة تحمل احدى الجنسيات العربية بحوزتها مبلغ مالي مزور قدره ثلاثة […]

ظهرت المقالة بحوزتها 33 مليون دينار و5 آلاف دولار مزور .. القبض على أجنبية حاولت مبالغ مالية مزورة إلى الأنبار أولاً على ايرث نيوز.