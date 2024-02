2024-02-14 17:40:02 - المصدر: مفوضية الانتخابات

بحضور رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان الفتلاوي ومعاونه للشؤون الفنية السيد مهند فاضل والمعاون الاداري والمالي السيد علي صالح ومديري دوائر المكتب الوطني ومعاوني مكاتب المحافظات، عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورشة للدروس المستخلصة لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم 2023، بمحافظة اربيل للفترة 14 – 15 / 2 / 2024. وتناول المجتمعون

The post مفوضية الانتخابات تعقد ورشة للدروس المستخلصة appeared first on IHEC Website.