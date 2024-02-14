الإعلام الحكومي: إنجاز عدد جديد من مشاريع فك الاختناقات خلال الربع الأول من 2024

2024-02-14 18:10:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، اليوم الأربعاء ، جدية الحكومة في إنجاز الملفات المدرجة ضمن البرنامج الحكومي تباعًا وعلى وفق الخطط والجداول الزمنية، لافتاً إلى إنجاز عدد من مشاريع فك الاختناقات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح مجيد في تصريح تابعته (الأولى)، أن " الحكومة جادة في إنجاز الملفات المدرجة ضمن البرنامج الحكومي تباعًا ووفق الخطط والجداول الزمنية"، مبينا ، أن "المشاريع الخدمية تعد من أهم الملفات ذات الأولوية في البرنامج الحكومي، ورئيس مجلس الوزراء اعتبر العام الحالي عام الإنجازات".وأضاف، أن "أول منجز تحقق مطلع العام الحالي، وبالتحديد في الثامن من كانون الثاني هو افتتاح أول مدرسة نموذجية في العراق، وافتتاح مشروع طريق يا حسين في مدينة الناصرية، وتلاهما افتتاح مجسر فائق حسن في وقت قياسي وبنصف المدة المقررة"، لافتا الى أن "هذا هو أول مشروع ضمن حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، واعقب ذلك افتتاح أربع مدارس نموذجية بواقع مدرستين في كل من محافظتي البصرة وميسان".ونوه مجيد بأن "ملف الحوكمة الإلكترونية يحظى باهتمام استثنائي من رئيس مجلس الوزراء ومتابعة مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء"، مؤكدا ، أن "دائرة مركز البيانات الوطني حققت تقدمًا ملحوظًا في إطلاق البرامج الخدمية الحكومية للمواطنين للإسهام في تبسيط الإجراءات واختزال الوقت والتقليل من البيروقراطية ، وأبرزها خدمات التقديم الإلكتروني لتسجيل الأسلحة للمواطنين والتعيينات في مختلف مؤسسات الدولة".وأشار الى أن "الربع الأول من العام الحالي، سيشهد إنجاز عددًا من مشاريع فك الاختناقات المرورية، فضلا عن وضع حجر الأساس لمشاريع جديدة".











