تحذير من الـ 24 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة

2024-02-14 18:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر الراصد الجوي صادق عطية، مساء اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، من هطول غزير للأمطار وسيول خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل تابعته "بغداد اليوم"، انه "تستمر الحالة الجوية في تأثيراتها على مدن شمال البلاد بالدرجة الأولى تليها وسط البلاد ثم الجنوب، بسبب اقتراب محور الاخدود البارد من مدن الشمال اكثر من باقي المدن مما يتسبب بانحدار حراري رأسي اقوى في تلك الاماكن".

وأضاف "هذا لا يمنع تكونات من السحب الركامية الربيعية في باقي المدن تهطل منها امطار متفاوتة الشدة رعدية احيانا هذه الليلة ويوم الخميس كذلك".

وحذر عطية من "هطول يمتاز بالغزارة ورياح هابطة شديدة وحالوب يستوجب الحذر (خلال 24 ساعة قادمة) يشمل المدن التالية حسب الشدة (دهوك، أربيل، السليمانية، وشمال الموصل، كركوك، وشمال صلاح الدين".

وأشار الى تحذيرات من نشاط متوقع للرياح السطحية الجنوبية الشرقية في مدن وسط البلاد هذه الليلة وصباح غد تشتد في ديالى وواسط وشرق العاصمة بغداد لتتراوح هباتها مابين 70-80 كم بالساعة تليها بسرعة اقل باقي المدن".

وتوقع" سيولا في الأودية في شمال البلاد غد الخميس، وكذلك سيول منحدرة يوم الجمعة نحو المناطق الحدودية من (واسط وديالى وشمال ميسان)".

ولفت الى "استمرار الحالة الجوية نهار يوم الجمعة مع دخول مدن أخرى في خط الغزارة لتنتهي مساء وليل الجمعة في اغلب المدن عدا مدن الشمال وديالى وصلاح الدين: منوها الى ان "مناطق غرب وجنوب غرب البلاد هي الأقل كميات بالامطار".