النفط يخسر أمام ضيفه جورجان الإيراني في سلة وصل

2024-02-14 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر فريق النفط، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره جورجان الإيراني بنتيجة 101 / 65 نقطة في المباراة التي أقيمت على قاعة الشعب ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري السوبر لغرب آسيا بكرة السلة (وصل).وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع ) أن فريق النفط خسر- مساء اليوم- أمام جورجان الإيراني بنتيجة 101 / 65 نقطة، مشيرا إلى أن ممثل العراق ودع المنافسات من مرحلة المجموعات بعد تذيله جدول ترتيب مجموعته الأولى بستة خسارات خلف كل من جورجان الإيراني والحكمة اللبناني وأهلي حلب السوري.