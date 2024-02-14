النفط يخسر أمام ضيفه جورجان الإيراني في سلة وصل
2024-02-14 18:30:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
خسر فريق النفط، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره جورجان الإيراني بنتيجة 101 / 65 نقطة في المباراة التي أقيمت على قاعة الشعب ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري السوبر لغرب آسيا بكرة السلة (وصل).
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع ) أن فريق النفط خسر- مساء اليوم- أمام جورجان الإيراني بنتيجة 101 / 65 نقطة، مشيرا إلى أن ممثل العراق ودع المنافسات من مرحلة المجموعات بعد تذيله جدول ترتيب مجموعته الأولى بستة خسارات خلف كل من جورجان الإيراني والحكمة اللبناني وأهلي حلب السوري.
خسر فريق النفط، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره جورجان الإيراني بنتيجة 101 / 65 نقطة في المباراة التي أقيمت على قاعة الشعب ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري السوبر لغرب آسيا بكرة السلة (وصل).
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع ) أن فريق النفط خسر- مساء اليوم- أمام جورجان الإيراني بنتيجة 101 / 65 نقطة، مشيرا إلى أن ممثل العراق ودع المنافسات من مرحلة المجموعات بعد تذيله جدول ترتيب مجموعته الأولى بستة خسارات خلف كل من جورجان الإيراني والحكمة اللبناني وأهلي حلب السوري.