‏رئيس الوزراء: افتتاح المعرض الدولي للكتاب رسالة على تعافي العراق

2024-02-14 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تحتضنه العاصمة بغداد تحت شعار (صارت تُسمّى فلسطين) يمثل رسالة على أن العراق في حالة من التعافي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مساء اليوم، في العاصمة بغداد، معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الرابعة التي حملت شعار (صارت تُسمّى فلسطين)، بمشاركة مئات المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية".

وأضاف، أن "السوداني أجرى جولة في أروقة المعرض، يرافقه وزير الثقافة الفلسطيني عاطف ابو سيف، واطلع على أجنحة أبرز دور النشر العربية والأجنبية المشاركة".

وبارك السوداني بحسب البيان فعاليات المعرض وجهود القائمين عليه، مؤكداً أن "إطلاق اسم فلسطين على هذه الدورة يعد رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو يتصدى للهجمة العدوانية للاحتلال الصهيوني"، مبيناً أنّ "المعرض سيكون فرصة لحلقات نقاشية وحوارية؛ لإبراز صمود الشعب الفلسطيني، وفضح ممارسات الكيان الصهيوني التي تجاوزت كل المواثيق الدولية، وارتقت إلى جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن "إقامة معرض العراق الدولي للكتاب يؤكد حالة التعافي التي يعيشها العراق، إذ إنّ الثقافة وصناعة الكتاب تشكلان مؤشراً على مزاج الشعب المهتم بهذا الجانب، مثلما يدعونا كحكومة إلى دعم هذه الأنشطة، والحفاظ على السقف الدستوري لحرية التعبير والفكر والتأليف والنشر".

وأوضح أن "الحكومة قد ساهمت في أكثر من مبادرة ونشاط داعم لهكذا فعاليات؛ إيماناً بأهمية الحياة الثقافية، وأسوة بأهمية مشاريع الخدمات والبنى التحتية والأوضاع المعيشية والاقتصادية"، مشيراً إلى "معارض الكتاب المتتالية في بغداد وأربيل والنجف والبصرة، مجدداً الحرص على مواصلة دعم المؤسسات الثقافية في البلد".