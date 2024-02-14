مهرجان بغداد السينمائي الأول يختتم فعالياته

2024-02-14 18:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةاختتم مهرجان بغداد السينمائي الأول، اليوم الأربعاء، فعالياته بمشاركة عدد كبير من فناني الدول العربية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الأول الذي نظمته نقابة الفنانين ووزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح اختتمت اليوم، بمشاركة عدد كبير من فناني الدول العربية".وأضاف، أن "المهرجان تضمن أفلاما روائية ووثائقية، تنافست على خمس جوائز للروائي الطويل والروائي القصير والوثائقي والأنميشن والفضاءات السينمائية الجديدة التي تكفلت نقابة الفنانين بإنتاجها".وأكد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي في كلمة له خلال اختتام الحفل، "أقدم الشكر والتقدير لراعي هذا المهرجان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مثمنا، "دعم رئيس الوزراء الحقيقي للمهرجان".وتابع، "أشكر أيضا وزير الثقافة أحمد البدراني ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافة عارف الساعدي ولجان تحكيم المهرجان واللجنة التحضيرية للمهرجان بقيادة حكمت البيضاني مدير المهرجان، والذي أنجزه بتحضير دام أكثر من 7 أشهر".كما قال مدير المهرجان حكمت البيضاني خلال الحفل: "نثمن صناع الأفلام المشاركة في المهرجان ولجان التحكيم والضيوف"، مشيدا، بـ" جهود نقابة الفنانين في إنجاح التجربة السينمائية".