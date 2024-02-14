2024-02-14 18:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان الدوام طبيعي في جميع المؤسسات يوم غد الخميس.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بعد تقييم حالة الطقس تقرر عدم تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الخميس والدوام طبيعي".

واكد البيان ان "الفرق الصحية والدفاع المدني وجميع الجهات المعنية في حالة التأهب لمواجهة مخاطر فيضانات محتملة".

وشهدت اربيل موجة من الامطار الغزيرة اليوم الأربعاء، من المتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة.

وأمس، اعلنت الحكومة المحلية في اربيل، حالة "التأهب" لمواجهة فيضانات محتملة خلال الأيام المقبلة.