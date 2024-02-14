2024-02-14 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن إطلاق اسم فلسطين على هذه الدورة هي رسالة تضامن مع شعبها، وهو فرصة لحلقات نقاشية وحوارية لفضح ممارسات “الكيان الصهيوني التي تجاوزت كل المواثيق الدولية”. وذكرت مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد، معرض […]

ظهرت المقالة السوداني من معرض بغداد للكتاب: فرصة لإبراز صمود الفلسطينيين وفضح ممارسات الكيان الصهيوني أولاً على ايرث نيوز.