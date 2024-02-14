"بغداد اليوم" تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية
بغداد اليوم - بغداد
وزارة التربية العراقية, #عاجل
اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي الخارجي / للعام الدراسي 2023- 2024.
https://drive.google.com/drive/folders/1euzuvSM07Rl4f8j4no5Owdl-nKv81mkI?usp=sharing
وزارة التربية العراقية,
#عاجل
اعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي الخارجي / للعام الدراسي 2023- 2024.
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2odlWY_OLCgIbhhOySYgngzKjMRE354?usp=sharing (https://drive.google.com/drive/folders/1Z2odlWY_OLCgIbhhOySYgngzKjMRE354?usp=sharing)
وزارة التربية العراقية
#عاجل
المديرية العامة للتربية في محافظة الانبار تعلن نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024 .
رابط النتائج :
#الخارجيون :
https://drive.google.com/file/d/1EFAnNrji3_kXBqAU-srgij5SYmhNVb88/view?usp=drivesdk
#الخارجيات:
https://drive.google.com/file/d/1EFuBfeq2yvfaF8c8ALYFkfG2QuON4w-P/view?usp=drivesd
أعلنت تربية بغداد الكرخ الثانية نتائج الدور التمهيدي للدراسة الإبتدائية للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، وسيتم تسلم الإعتراضات من قبل المتقدمين إبتداءً من يوم غد الخميس الموافق ١٥ / ٢ ولغاية يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٢
رابط نتائج البنين
https://drive.google.com/file/d/1FaZLY_jIKP2_9vKmADAY4DX2IJmj2__9/view?usp=sharing
رابط نتائج البنات
https://drive.google.com/file/d/1pCEDyns3TCzpIVdf8pkSjzd1xIEHAukx/view?usp=sharing
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