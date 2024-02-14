"بغداد اليوم" تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية

2024-02-14 19:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وزارة التربية العراقية, #عاجل





اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي الخارجي / للعام الدراسي 2023- 2024.





https://drive.google.com/drive/folders/1euzuvSM07Rl4f8j4no5Owdl-nKv81mkI?usp=sharing





وزارة التربية العراقية,

#عاجل





اعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي الخارجي / للعام الدراسي 2023- 2024.





https://drive.google.com/drive/folders/1Z2odlWY_OLCgIbhhOySYgngzKjMRE354?usp=sharing (https://drive.google.com/drive/folders/1Z2odlWY_OLCgIbhhOySYgngzKjMRE354?usp=sharing)





وزارة التربية العراقية

#عاجل





المديرية العامة للتربية في محافظة الانبار تعلن نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024 .





رابط النتائج :





#الخارجيون :





https://drive.google.com/file/d/1EFAnNrji3_kXBqAU-srgij5SYmhNVb88/view?usp=drivesdk





#الخارجيات:

https://drive.google.com/file/d/1EFuBfeq2yvfaF8c8ALYFkfG2QuON4w-P/view?usp=drivesd

أعلنت تربية بغداد الكرخ الثانية نتائج الدور التمهيدي للدراسة الإبتدائية للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، وسيتم تسلم الإعتراضات من قبل المتقدمين إبتداءً من يوم غد الخميس الموافق ١٥ / ٢ ولغاية يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٢

رابط نتائج البنين





https://drive.google.com/file/d/1FaZLY_jIKP2_9vKmADAY4DX2IJmj2__9/view?usp=sharing





رابط نتائج البنات





https://drive.google.com/file/d/1pCEDyns3TCzpIVdf8pkSjzd1xIEHAukx/view?usp=sharing





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