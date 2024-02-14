سلة النفط العراقي تتعرض لخسارة قاسية امام غورغال الايراني

2024-02-14 19:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض نادي النفط العراقي الى خسارة ثقيلة امام نادي غورغان الايراني بنتيجة 101-67 نقطة ضمن بطولة سوبر وصل.

واحتضنت قاعة الشعب للألعاب الرياضية في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، مباراة فريق النفط العراقي لكرة السلة مع ضيفه غورغان الإيراني لحساب منافسات سوبر غرب آسيا WASL و التي يسعى من خلالها ممثل العراق .

وكان نادي النفط خسر ضمن المنافسات ذاتها أمام اتحاد أهلي حلب في بطولة "وصل" لكرة السلة، بفارق 12 نقطة بنتيجة 74-62 نقطة.