كربلاء المقدسة.. الحماية الاجتماعية تواصل بحثها الميداني لشمول المزيد من الفئات

2024-02-14 19:30:01 - المصدر: واع

كربلاء- واع- عباس الرحيميأكد مدير قسم الحماية الاجتماعية في كربلاء المقدسة حسين جاسم تايه، اليوم الأربعاء، الاستمرار بالبحث الميداني لشمول المزيد من الفئات المستحقة براتب الحماية.وقال تايه لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هناك ما يقارب من (53) ألف أسرة في كربلاء مسجلة لدى القسم في المحافظة سيتم إطلاق مبالغ الإعانة الاجتماعية لها عبر وجبات متتالية".وأضاف أن "عدد المشمولين برواتب الحماية المسجلين في قسم الحماية الاجتماعية في كربلاء بلغ (75) ألفا والقسم مستمر بإصدار البطاقة الذكية الخاصة بالرواتب وهو بانتظار إصدار بطاقات ذكية للوجبة التاسعة من المشمولين عبر التقديم الإلكتروني".وأشار تايه إلى أن "الأسر المهاجرة إلى محافظة كربلاء من بقية المحافظات مشمولة أيضا بالحصول على رواتب الإعانة الاجتماعية ولكن بعد نقل جميع المعلومات المتعلقة بها من أماكن سكناها إلى قسم الحماية الاجتماعية في كربلاء بشكل أصولي ودقيق".وتابع تايه أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مستمرة بتقديم السلة الغذائية للمشمولين بها وبإمكان أي مشمول برواتب الإعانة الحصول على سلة غذائية كاملة شهريا عبر وكلاء المواد الغذائية في منطقته، أما بالنسبة للسلة الرمضانية فإن لدى القسم قاعدة بيانات متكاملة للأسر المشمولة وينتظر حلول الشهر الفضيل لإطلاقها".وذكر أن "التقديم الإلكتروني للشمول برواتب الحماية الاجتماعي تم إيقافه منذ شهر كانون الأول من العام 2022 ولكن حسب توجيهات الحماية الاجتماعية فإنه يتم الرصد الميداني لبعض الفئات المتعففة كالمعاقين ومن هم تحت مستوى خط الفقر أو معدومي الدخل والعاجزين بعد إستحصال الموافقة الأصولية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".ودعا تايه إلى إيجاد مكان مناسب لدائرة الحماية الاجتماعية في كربلاء التي تعاني من الاندثار المستمر في مرافقها الخدمية وضرورة إيجاد حل سريع لهذا الأمر لتمكينها من أداء عملها بشكل أفضل وتقديم الخدمات الجيدة لمراجعيها لا سيما أن الدائرة تستقبل المئات من كبار السن والعاجزين يوميا .وأشار إلى أن "اللجان الفرعية غير مدعومة لوجستيا بالعمل فضلا عن وجود نقص في الملاكات الإدارية والحسابية والفنية والهندسية لاسيما أن أعداد المتقدمين للشمول برواتب الإعانة في ازدياد مستمر وأن العمل في المديرية تحول إلى الطريقة الإلكترونية عن طريق الحاسبات وهذا ما يستدعي زيادة في أعداد المبرمجين الذين تعاني الدائرة من نقص حاد في أعدادهم".وتابع تايه أننا "ندعو المواطنين جميعا إلى توخي الحذر عند التعامل مع الجهات التي تدعي علاقتها بأقسام الحماية الاجتماعية خشية ابتزازهم بحجة إكمال معاملتهم مطمئنا إياهم بشمول جميع المتقدمين برواتب الحماية وأن أبواب الدائرة مفتوحة لهم وهي على استعداد تام لتقديم المساعدة لهم في إي وقت".