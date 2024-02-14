القبض على اجنبيتان وعراقي بتهمة إدخال أموال مزورة ومخدرات ونساء إلى البلاد

2024-02-14 19:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مركز شرطة جمارك القائم في محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الأربعاء، من إلقاء القبض على متهمة تحمل إحدى الجنسيات العربية، حاولت إدخال أموال مزورة.

وذكرت شرطة الجمارك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المرأة بحوزتها مبلغ مالي مزور قدره ثلاثة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرون الف دينار فئة (25) الف دينار، وعملة أجنبية مزورة نوع دولار أمريكي قدرها خمسة الاف دولار فئة (100) دولار، حاولت إدخالها إلى البلاد"، مؤكدا "تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

في سياق متصل، ذكر بيان للحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز استخبارات لواء 30 بالحشد تمكنت من الإطاحة برجل عراقي وامرأة سورية الجنسية يسكنان عند مداخل سهل نينوى ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني التابع للواء، ويعملان في المخدرات وتهريب النساء السوريات باتجاه اقليم كوردستان".

وتابع البيان، "بعد إجراء التحقيقات اللازمة تم تسليمهما إلى الجهات المختصة لينالا العقاب اللازم حسب قانون العقوبات العراقي".