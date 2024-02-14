وفد نيابي برئاسة المندلاوي يصل العاصمة المغربية الرباط

2024-02-14 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المغربية الرباط للمشاركة في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المندلاوي، والوفد النيابي المرافق له، وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث كان في استقباله بمطار الرباط سلا الدولي، محمد حنين النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية".وأضاف البيان، أن "زيارة الوفد النيابي العراقي برئاسة المندلاوي تأتي للمشاركة في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب والذي تستضيفه الرباط للمدة من (15-16) فبراير الجاري، حول (دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة)".