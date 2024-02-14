رئيسا الوزراء والجمهورية يبحثان وجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية

2024-02-14 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة، فضلاً عن استعراض عمل الحكومة وجهودها في تنفيذ برنامجها، بما يتضمنه من أولويات تعمل على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لجميع العراقيين".

وأضاف أن "اللقاء شهد التأكيد المشترك على ضرورة تضافر الجهود بين الجميع؛ من أجل المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وإدامة الاستقرار الأمني والسياسي، واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق".

وتابع: "كما جرت مناقشة ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه".

واشار الى أن "اللقاء تطرق إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية استمرار اللقاءات والمشاورات؛ للوصول إلى تفاهمات تفضي لحلول جذرية لعدد من الملفات والقضايا التنفيذية والإجرائية المشتركة، استناداً إلى الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد".