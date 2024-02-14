2024-02-14 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مؤسسته تتلقى اتصالات من مواطنين مصريين يسألون عن عودة التيار الكهربائي في القاهرة، للاشتباه في صفحة فيسبوك! وأكد أن الاتفاق مع قطر حول تعويض الغاز الإيراني بات جاهزاً لكن العمل في ميناء الفاو يحتاج عامين لتجهز منصات التفريغ المناسبة. أحمد الموسوي، وفي حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، قال انه […]

ظهرت المقالة متحدث الكهرباء يروي طرفة عن المصريين في مقابلة متلفزة أولاً على ايرث نيوز.