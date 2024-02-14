2024-02-14 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بينهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب في المحافظة. وذكرت القيادة في ببان، “نفذ الفوج التكتيكي ضمن قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة عملية بطولية متميزة في قضاء الجدول الغربي بالتعاون من خلية الصقور الاستخبارية، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في كربلاء، وبعد مداهمة أوكار المطلوبين، ونتيجة […]

ظهرت المقالة بعملية تكتيكية .. قوة أمنية تطيح بثلاثة مطلوبين بينهم ارهابي في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.