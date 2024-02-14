2024-02-14 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان إن الغرب لا يستطيع تعويض المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا. وأضاف ساليفان خلال مؤتمر صحفي دوري: لا يمكن لحلفائنا وشركائنا سد هذه الفجوة بالكامل، يجب أن نواجه الحقيقة. عندما ننظر للأمر بشكل عام، ببساطة لا يوجد بديل للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة. وشدد على […]

ظهرت المقالة سوليفان: لا بديل للمساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.