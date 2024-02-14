2024-02-14 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، إلى التحرك “فورًا” من أجل إنهاء “دوامة التصعيد الخطيرة” في اليمن، في سياق متوتر على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وعلى خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات منذ أكثر من شهرين تستهدف سفنا في […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تدعو لإنهاء “دوامة التصعيد الخطيرة” في اليمن أولاً على ايرث نيوز.