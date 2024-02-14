الثانية خلال 48 ساعة.. نسيب آخر يفتح النار على عائلة زوجته في بغداد

2024-02-14 21:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء (14 شباط 2024) بقيام رجل بإطلاق النار على عائلة زوجته في ثاني حادثة مشابهة تشهدها العاصمة بغداد خلال يومين.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم" ان "المتهم وهو (نسيب) أطلق نيران سلاحه نوع مسدس باتجاه اشقاء اثنين نتيجة خلاف عشائري فيما بينهم ضمن منطقة الشعب ما أسفر عن اصابتهما بجروح مختلفة".

وأضاف ان "النسيب لاذ بالفرار".

وهذا الحادث هو الثاني الذي تشهده العاصمة بغداد حيث أقدم متهم بقتل 4 أشخاص من عائلة زوجته في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة نتيجة "مشاجرة" تطورت الى استخدام السلاح الإثنين الماضي.

وأعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الأربعاء، عن انتحار "القاتل النسيب".