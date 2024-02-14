رئيس الوزراء والشيخ الخزعلي يؤكدان أهمية دعم الاستقرار السياسي والأمني

2024-02-14 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أهمية دعم الاستقرار السياسي والأمني، لتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها.وذكر مكتب الشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مكتبه ببغداد".وأشاد الشيخ الأمين، "بجهود الحكومة في تحقيق التنمية والإعمار والاستقرار في البلاد".وتابع، "كما ناقش الجانبان أهمية دعم الاستقرار السياسي والأمني، لتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الهادف إلى النهوض بالمستويات العمرانية والخدمية والاقتصادية."وثمّنَ الشيخ الخزعلي، "جهود دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومته في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومحاربة الفساد، واستنفار الجهود وزيادة زخم الثورة العمرانية التي تشهدها البلاد، لتحقيق العيش الكريم للعراقيين"، مجددًا "دعمه للحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الذي يُعوّل كثيرًا على هذه الحكومة، للخلاص من حقبة الإهمال والمعاناة خلال الفترة السابقة".وفي ختام اللقاء، شكر رئيس الوزراء، الشيخ الأمين، لمواقفه الوطنية، ودعمه الواضح لجهود الحكومة، واهتمامه العالي بكلّ ما يمس حياة الشعب العراقي.