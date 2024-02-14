2024-02-14 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، خلال لقائه رئيس الوزراء محمد شياع السودان، بأنه يُعوّل كثيرًا على حكومته للخلاص من حقبة الإهمال والمعاناة. وذكر بيان لمكتب الخزعلي، تلقته وكالة إيرث نيوز أن الأخير “استقبل اليوم، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مكتبه ببغداد”. وأضاف، أن “اللقاء ناقش أهمية دعم […]

ظهرت المقالة الخزعلي للسوداني: يُعوّل كثيرًا على هذه الحكومة للخلاص من حقبة الإهمال والمعاناة أولاً على ايرث نيوز.