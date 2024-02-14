2024-02-14 22:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني،الـيوم الأربعاء، بإصابة شقيقين على يد “نسيبهم” في حادث هو الثاني من نوعه خلال يومين في بغداد. وقال المصدر لوكالة إيرث نيوز، إن “شخصاً فتح النار من نوع مسدس باتجاه شقيقي زوجته نتيجة خلاف عشائري فيما بينهم ضمن منطقة الشعب شمال شرقي بغداد، ما اسفر عن اصابتهما بجروح مختلفة، فيما لاذ النسيب بالفرار”. […]

ظهرت المقالة بعد حادثة اليوسفية.. “نسيب” يفتح النار على شقيقي زوجته في ثاني حادث من نوعه ببغداد أولاً على ايرث نيوز.