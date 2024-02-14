2024-02-14 22:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

عبّر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، عن خشيته من الانسحاب الأمريكي الفوري، داعياً الحكومة إلى دراسة الوضع العراقي بشكل جيد من كافة الجوانب، متسائلاً عن استعداد العراق لخوض حرب مع إسرائيل وحماية أجوائه في حال خرجت قوات التحالف. وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، ان “الأمريكان قاموا بعملية عسكرية […]

ظهرت المقالة داعش والأجواء.. دولة القانون يطالب الحكومة بدراسة خطوة إخراج التحالف أولاً على ايرث نيوز.