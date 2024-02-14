2024-02-14 22:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل عدد من الكرفانات تابعة للحشد الشعبي شرقي بغداد. وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع داخل أربعة كرفانات فارغة تابعة الى الحشد الشعبي ضمن شريط طريق قناة الجيش بمحاذاة شارع فلسطين شرقي بغداد، مبينا أن تلك الكرفانات كانت […]

ظهرت المقالة فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل عدد من الكرفانات التابعة للحشد الشعبي شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.