البايرن يسقط أمام لاتسيو وباريس يهزم سوسيداد بدوري الأبطال

2024-02-14 22:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق لاتسيو فوزا مثيرا على حساب ضيفه بايرن ميونخ، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم الاربعاء على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.سجل شيرو إيموبيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، في مباراة شهدت طرد دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ بالدقيقة 67.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب بمعقل البافاري في أليانز أرينا، مطلع شهر مارس القادم، لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.وفي مباراة اخرى، أسقط باريس سان جيرمان ضيفه ريال سوسيداد وهزمه بثنائية دون رد مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.سجل كيليان مبابي وبرادلي باركولا هدفي باريس في الدقيقتين 58 و70، ليضع العملاق الفرنسي قدما أولى في دور الثمانية.