صفقة تبادلية مرتقبة بين الريال واليونايتد

2024-02-15 04:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاعلنت مصادر صحفية ان ادارة نادي ريال مدريد قد تعرض تاكيفوسا كوبو في صفقة تبادل جزئي للتعاقد مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.واوضحت هذه المصادر ان ماركوس راشفورد هو موضع اهتمام ريال مدريد، وخطط الميرينغي لضم المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، مؤكدة أنهم سيقومون بإعادة التعاقد مع تاكيفوسا كوبو من ريال سوسييداد قبل عرض اللاعب الياباني الدولي على مانشستر يونايتد.مؤكدة انه ربما واجه ماركوس راشفورد صعوبة في فرض سيطرته في الموسم الحالي، لكنه لا يزال أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنكليزي الممتاز في السنوات القليلة الماضية.