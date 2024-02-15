المنافذ تضبط شحنة أعلاف أسماك منتهية الصلاحية في منفذ الشلامجة

2024-02-15 05:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط عجلة خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري في منفذ الشلامجة الحدودي محملة بمادة أعلاف أسماك (بلت) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب.

وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أنه "ومن خلال كشف البضاعة وتدقيق المعاملة الجمركية المنجزة تبين انتهاء صلاحية المادة مع العرض تم فحصها من قبل دائرة الثروة الحيوانية قسم السيطرة النوعية".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وأحاله العجلة والمعاملة الجمركية لمركز شرطة جمرك الشلامجة لعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين.