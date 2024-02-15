بيانات التضخم الامريكية تطيح الذهب من عرش الألفي دولار

2024-02-15 06:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، امس الأربعاء إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أن على البنك المركزي توخي الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات جولسبي بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.

وتراجع الذهب نحو 1.4 بالمئة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من ديسمبر.

وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش وأرقام مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر غدا الجمعة.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر، الأربعاء.

وسجلت العقود الامريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 886.46 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.72 دولار. كما تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.35 دولار للأونصة.



