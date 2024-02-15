2024-02-15 06:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الخميس، العاصمة بغداد متوجهاً إلى أمستردام في زيارة رسمية.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى هولندا في زيارة رسمية، دون تفاصيل.

وفي 22 كانون الثاني الماضي، أبلغ السوداني، وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين التي زارت العراق حينها، قرار حكومته "بإعادة ترتيب العلاقة" مع التحالف الدولي، كما بحث معها زيارته لهولندا، بناءً على الدعوة الرسمية المقدمة من رئيس الوزراء الهولندي.

ومن المقرر أن تتسلم هولندا قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق منتصف هذا العام.