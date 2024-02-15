بلدية بانكوك تحث السكان على العمل من المنزل بسبب تلوث الهواء

2024-02-15 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت بلدية العاصمة التايلندية بانكوك السكان الذين يتطلب عملهم قضاء جزء كبير من وقتهم في الهواء للعمل من المنزل، بسبب المستوى الخطير لتلوث الهواء. وحث عمدة بانكوك تشاتشات سيتهيبهان في بيان أيضا رؤساء مؤسسات الدولة والشركات الخاصة الواقعة داخل المدينة على السماح لعمالها بالعمل من المنزل خلال هذين اليومين قدر الإمكان. وتدل بيانات […]

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