الدولار يستقر والين يرتفع رغم انكماش اقتصاد اليابان

2024-02-15 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، خلال تعاملات الخميس المبكرة، مع سعي المستثمرين لحساب متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يعلق فيه مسؤولو البنك المركزي على بيانات التضخم الصادرة الثلاثاء. وابتعد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار والذي سجله الثلاثاء رغم تعرضه […]

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