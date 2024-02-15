2024-02-15 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف تحليل جديد أن الإقلاع عن تدخين السجائر يضيف سنوات إلى متوسط العمر المتوقع بغض النظر عن العمر الذي يوقف فيه الفرد هذه العادة السيئة. وتأتي النتائج الواعدة من الدراسات الرصدية في النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، حيث تتبع الباحثون صحة زهاء 1.5 مليون بالغ لمدة 15 عاما. وفقد المدخنون المشاركون في […]

ظهرت المقالة ماذا يحدث لمتوسط العمر المتوقع عند الإقلاع عن التدخين؟ أولاً على ايرث نيوز.