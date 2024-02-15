2024-02-15 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تفتتح اليوم الخميس، مباريات الجولة الـ14 من دوري نجوم العراق بإقامة أربع مباريات. وفي المباراة الأولى، يواجه نفط ميسان فريق القوة الجوية على ملعب نفط ميسان عند الساعة الثانية ظهراً. وفي ثاني المباريات، يلاقي نوروز فريق الطلبة على ملعب السليمانية في ذات التوقيت أيضاً. وفي اللقاء الثالث، يلاعب نفط البصرة فريق دهوك على […]

ظهرت المقالة اليوم.. أربع مباريات في افتتاح الجولة 14 من دوري نجوم العراق أولاً على ايرث نيوز.