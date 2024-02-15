2024-02-15 07:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قضت محكمة أمريكية بالسجن أكثر من 14 عاما على لاجئ عراقي خطط لاستقدام فرقة اغتيال تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي لقتل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن. وألقى شهاب أحمد شهاب اللوم على بوش في الفوضى التي عمت العراق بعد الحرب الأمريكية عام 2003 في العراق والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. وأصدر القاضي مايكل […]

ظهرت المقالة أمريكا .. الحكم بالسجن 14 عاما على لاجئ عراقي خطط لاغتيال بوش أولاً على ايرث نيوز.