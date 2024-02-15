مبابي يتربع على عرش تاريخي بدوري الأبطال

2024-02-15 07:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه في دوري أبطال أوروبا للموسم الثامن على التواليوفض مبابي الاشتباك خلال مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، حيث سجل الهدف الأول ل"بي إس جي".ورفع كيليان رصيده إلى 4 أهداف في دوري البطولة هذا الموسم، وإجمالا 44 هدفا، سجلها خلال 68 مباراة بقميص سان جيرمان وفريقه السابق موناكو.وسلطت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الضوء على إنجاز تاريخي جديد لكيليان مبابي في المسابقة القارية المرموقة.وأوضحت أن مبابي بات أول لاعب يسجل هدفا واحدا على الأقل في 10 مباريات متتالية بملعب فريقه في مسابقة دوري الأبطال.ومن جانبها، أضافت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن مبابي تساوى أيضا مع الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والإيفواري المعتزل ديديه دروجبا برصيد 44 هدفا في دوري الأبطال.ويسبق هذا الثلاثي 13 لاعبا آخر في لائحة هدافي دوري الأبطال، بحسب الشبكة.