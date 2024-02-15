الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات من بينهم امرأة

2024-02-15 07:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، السجن المؤبد بحق خمسة من تجار مخدرات من بينهم امرأة.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدانين ضبط بحوزتهم ثلاثة اكياس من المواد المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين بعدما قاموا بتكوين شبكة لتجارة المخدرات في بغداد".

وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لاحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".