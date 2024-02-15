2024-02-15 07:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار وحدوث عواصف رعدية غداً الجمعة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة الى غزيرة في اقسامها الشرقية وفرصة لحدوث سيول فيها ليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار غزيرة الشدة وتزداد غرارتها ليلاً وحدوث عواصف رعدية مع تساقط الثلوج فوق مرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وسترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأضاف "أما يوم السبت فسيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الشمالية والجنوبية".

وأشار إلى أن "الاحد المقبل سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية كما تتساقط الثلوج في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".