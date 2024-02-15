بينهم امرأة .. القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد بحق 5 تجار للمخدرات

2024-02-15 07:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، أن المحكمة الجنائية المركزية اصدرت احكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين من بينهم امرأة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المدانين ضبط بحوزتهم ثلاثة أكياس من المواد المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين بعدما قاموا بتكوين شبكة لتجارة المخدرات في بغداد".

وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لاحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات".