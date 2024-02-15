اليوم.. انطلاق الجولة 14 من دوري نجوم العراق

2024-02-15 07:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تنطلق اليوم الخميس (15 شباط 2024)، منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق بإقامة 4 مباريات على ملاعب نفط ميسان والسليمانية والميناء وكربلاء.

وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وسيكون ملعب ميسان مسرحا لمباراة اصحاب الارض والجمهور نفط ميسان مع ضيفه فريق القوة الجوية.

بينما يلاقي فريق نوروز ضيفه فريق الطلبة على ملعب السليمانية.

في حين يستضيف فريق نفط البصرة على ملعب الفيحاء فريق نادي دهوك.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة على ملعب كربلاء تجمع اصحاب الارض والجمهور فريق كربلاء وضيفه فريق الزوراء.

وأدناه جدول مباريات اليوم:



