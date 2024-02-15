بالتقييم والمتابعة.. الاطار يؤكد: أخطاء الحكومات المحلية السابقة لن تتكرر

2024-02-15 07:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الزبيدي، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، ان جميع المحافظين سيتم اخضاعهم للتقييم والمتابعة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الزبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاطار عمل على تشكيل حكومات محلية لديها القدرة على تطوير الخدمات بمختلف المحافظات، وحكومات تستطيع دعم تطبيق البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني، الذي يهدف الى الارتقاء بواقع الخدمات والاهتمام بالجانب الاقتصادي".

وبين ان "الاطار التنسيقي سيعمل على متابعة ومراقبة كل الحكومات المحلية وعمل وأداء المحافظين كافة سيكون متابعًا وسيتم تقييم عمل أي محافظ، والهدف من ذلك هو عدم تكرار الأخطاء السابقة، والعمل من أجل نجاح تلك الحكومات والمحافظين في تنفيذ برامجهم الانتخابية".

يذكر ان الاطار التنسيقي، كان قد أعلن في 20 كانون الأول 2023، تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات لتشكيل المجالس المحلية.

وأكدت بعض قوى الإطار التنسيقي، عزمها عدم التجديد لأي محافظ، وذلك لأسباب مختلفة، بعضها يتصل بخلافات مع كتل معينة داخل قوى الإطار، وبعضها بدعوى التغيير.

وجاءت إعادة انتخاب أسعد العيداني محافظاً للبصرة، ومحمد المياحي محافظاً لواسط، ونصيف الخطابي محافظاً لكربلاء، نتيجة حصول التحالفات التي دخلوا بموجبها الانتخابات المحلية، على أغلبية مريحة مثل كتلة محافظ البصرة، وأغلبية بسيطة تحتاج إلى مقعد أو مقعدين لتشكل النصف زائد واحد، في كربلاء وواسط.