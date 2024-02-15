2024-02-15 07:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، اعتقال 61 شخصا على خلفية مشاجرة وضبط "اسلحة وهروات" بحوزتهم.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته "بغداد اليوم"، أن " قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة محافظة واسط والأجهزة الأمنية والاستخبارية نفذت واجباً أمنياً في منطقة حي الحكيم بناء على معلومات تفيد بحدوث مشاجرة، ليتم وعلى الفور فرض طوق أمني حول محل الحادث، ومن خلال ذلك تمكنت القوة المنفذة للواجب من إلقاء القبض على (61) متهماً ومشتبهاً بهم من أطراف المشاجرة".

واضاف "كما تمكنت القوة من ضبط بندقية كلاشنكوف مع ثلاثة مخازن عتاد و10 اطلاقات وآلات جارحة وهراوات مختلفة".

واشار الى انه "اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم ليتم إحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والنزاعات في المحافظة".