قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في 8 محافظات

2024-02-15 08:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، استقراراً في بورصة بغداد وباقي المحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152,300 دينار عراقي مقابل 100 دولار".

أدناه قائمة باسعار الصرف في باقي المحافظات:

100$ = 152,300 بغداد

100$ = 152,400 البصرة

100$ = 152,200 أربيل

100$ = 152,300 كركوك

100$ = 152,200 السليمانية

100$ = 152,200 دهوك

100$ = 152,400 النجف

100$ = 152,200 الموصل

يشار الى ان أسعار صرف الدولار المسجلة اليوم هي نفسها التي سجلت امس الاربعاء في بغداد.