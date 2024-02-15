قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في 8 محافظات
2024-02-15 08:18:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس (15 شباط 2024)، استقراراً في بورصة بغداد وباقي المحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152,300 دينار عراقي مقابل 100 دولار".
أدناه قائمة باسعار الصرف في باقي المحافظات:
100$ = 152,300 بغداد
100$ = 152,400 البصرة
100$ = 152,200 أربيل
100$ = 152,300 كركوك
100$ = 152,200 السليمانية
100$ = 152,200 دهوك
100$ = 152,400 النجف
100$ = 152,200 الموصل
يشار الى ان أسعار صرف الدولار المسجلة اليوم هي نفسها التي سجلت امس الاربعاء في بغداد.